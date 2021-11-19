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Прокуроры в США расследуют действия Meta по привлечению детей в Instagram

Изучается возможное нарушение со стороны компании законов о защите прав потребителей
© EPA-EFE/JOHN G. MABANGLO

ТАСС, 19 ноября. Генпрокуроры ряда американских штатов расследуют деятельность компании Meta по привлечению детей и молодых людей в свою социальную сеть Instagram. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте генпрокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс.

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"Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс сегодня объявила, что она совместно с группой генеральных прокуроров страны расследует [действия] Meta Platforms в рамках продвижения социальной сети Instagram среди детей и молодежи, несмотря на то, что [в компании] известно о вреде [соцсетей] для физического и психического здоровья", - указывается в сообщении.

Группа прокуроров изучает возможное нарушение со стороны Meta законов штата о защите прав потребителей, а также пытается выяснить, подвергла ли компания общество риску. Данное разбирательство, как поясняется в пресс-релизе, нацелено на проверку методов, которые компания использует для увеличения частоты и продолжительности взаимодействия молодых пользователей с Instagram.

"Неважно, называть ли компанию Facebook или Meta", факт остается фактом: эти соцсети крайне опасны. Доказано, что они наносят как физический, так и психический вред молодежи, - приводятся в заявлении слова Джеймс. - Снова и снова Марк Цукерберг и компании, которыми он управляет, ставят прибыль превыше безопасности. Наше расследование направлено на то, чтобы положить конец подобному поведению".

В сентябре компания Facebook, позже переименованная в Meta, заявила о приостановке работы над приложением Instagram Kids - версией одноименной социальной сети для детей младше 13 лет.

В 2020 году мобильное приложение Instagram стало одним из самых популярных в мире.

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