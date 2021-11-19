Эксперты не рекомендуют пользователям Telegram хранить личные данные в мессенджере

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Пользователям Telegram не рекомендуется использовать блок "избранное" для хранения личной информации, мошенники до сих пор используют схему доступа к личным данным, которая была обнаружена еще со времени создания мессенджера. Об этом рассказали ТАСС в компании по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.Zone.

"В целом мы не рекомендуем использовать мессенджеры для хранения личных сведений", - сообщил директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин.

По данным компании, мошенническую схему обнаружили со времени создания Telegram. Многие пользователи мессенджера используют блок "избранное" для хранения паролей, файлов, скриншотов важных переписок. Он находится в общей ленте с переписками и каналами, и мошенники пользуются невнимательностью жертв, которые добровольно отправляют им информацию о себе.

Злоумышленник пишет жертве с аккаунтов Saved Messages или "избранное" и сразу удаляет сообщение, чтобы контакт остался в верхней части ленты. У пользователя создается впечатление, что это настоящий раздел "избранное", где он обычно сохраняет личные файлы. Затем мошенник перехватывает приватные фотографии, сообщения и документы, рассказали в компании.

"Все логины, пароли, паспортные данные и документы лучше собирать в специальных менеджерах паролей, например, в KeePass", - советует Волошин.