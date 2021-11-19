В Сбере заявили, что доля мошеннических звонков из-за рубежа достигла 70%

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Доля мошеннических звонков из-за рубежа достигла 70%, при этом наибольшее число подпольных кол-центров находится на Украине. Об этом рассказал заместитель правления "Сбера" Станислав Кузнецов в интервью газете " Известия ", опубликованном в пятницу.

"Сейчас доля мошеннических звонков из-за рубежа достигла 70%, при этом такие кол-центры "работают" исключительно по гражданам России. Главный источник звонков - территория Украины, еще конкретнее - город Днепр, бывший Днепропетровск. Там большое количество русскоговорящей молодежи, а возможностей честного заработка, очевидно, не хватает", - рассказал Кузнецов.

Он добавил, что за последний год количество мошеннических кол-центров в Днепре сократилось с 1 000 до 150. "Отсеялись те, кто работал по самой примитивной схеме: "Ваша карта заблокирована, продиктуйте CVV-код". Остались крупные центры, действующие по более хитроумным схемам обмана", - пояснил заместитель правления "Сбера".

19 октября в ходе Международного форума "Интерполитех: цифровая трансформация безопасности государства" Кузнецов сообщил, что аудитория, попадающаяся на уловки телефонных мошенников, помолодела. Так, большинство, кто попадался на уловки телефонных мошенников, - это граждане в возрасте 35-40 лет. Ранее Кузнецов сообщал, что примерно каждый десятый звонок на телефонные номера россиян является мошенническим. По его словам, основным способом осуществления мошеннических звонков является подмена номера. При этом подавляющее большинство таких звонков идет из-за границы. 1 июля в Сбербанке сообщили, что разработали программу для борьбы с мошенниками, которая позволила сократить телефонное мошенничество в отношении клиентов банка на 30%.