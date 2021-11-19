В "Сбере" рассказали, как мошенники обманывают россиян с помощью сериала "Игра в кальмара"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Злоумышленники стали звонить от имени представителей различных силовых структур и эксплуатировать сериал "Игра в кальмара". Об этом рассказал заместитель правления "Сбера" Станислав Кузнецов в интервью газете "Известия", опубликованном в пятницу.

"Тренд 2021 года - звонки от имени различных силовых структур: МВД, Следственного комитета, Генеральной прокуратуры и так далее. Вот типичный пример манипулирования и игра на страхе человека: раздается звонок, позвонивший представляется следователем, сообщает, что сотрудник банка пытается украсть ваши деньги, и просит о помощи, чтобы взять "негодяя" с поличным. А для этого нужно немедленно самому снять деньги и перевести их на "безопасный счет", - сказал Кузнецов, отвечая на вопрос об изменениях в поведении телефонных мошенников.

От добавил, что один из актуальных примеров работы телефонных мошенников - это звонок под видом следователя и спецоперации по ловле преступников. Так, злоумышленники убеждают жертву продать свою квартиру и перевести им вырученные деньги.

Кроме этого, популярно стала мошенническая схема, эксплуатирующая популярный сериал "Игра в кальмара". "Мошенники эксплуатируют не только жажду наживы, но и тягу к развлечениям. К примеру, стоило сериалу "Игра в кальмара" набрать популярность, как появились вредоносные приложения и программы с этим названием. Они могут не только подписывать пользователей на платные сервисы, но и похищать данные человека", - отметил заместитель правления "Сбера".

19 октября в ходе Международного форума "Интерполитех: цифровая трансформация безопасности государства" заместитель председателя Банка России Герман Зубарев сообщал, что телефонное мошенничество по-прежнему лидирует среди способов, используемых злоумышленниками. Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявлял, что примерно каждый десятый звонок на телефонные номера россиян является мошенническим. По его словам, основным способом осуществления мошеннических звонков является подмена номера. При этом подавляющее большинство звонков от мошенников идут из-за границы.