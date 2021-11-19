Акции Alibaba в Гонконге рухнули на 10% после публикации отчетности

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 19 ноября. /ТАСС/. Стоимость акций китайского гиганта интернет-торговли Alibaba в пятницу упала более чем на 10% после публикации квартального отчета, не оправдавшего прогнозы аналитиков. Об этом свидетельствуют данные Гонконгской фондовой биржи.

После открытия торгов ценные бумаги Alibaba подешевели на 10,13%, до 140,2 гонконгского доллара ($18).

Инвесторы выразили разочарование опубликованной в четверг корпоративной отчетностью, которая оказалась хуже ожиданий. Выручка Alibaba в третьем квартале выросла на 29% и достигла 200,69 млрд юаней ($31,44 млрд), а операционная прибыль увеличилась на 10% в годовом выражении, до 15,006 млрд юаней ($2,329 млрд). Однако эти цифры не дотянули до прогнозов аналитиков.

Темпы роста выручки стали минимальными за последние шесть кварталов. Компания также сократила прогноз доходов на текущий финансовый год.