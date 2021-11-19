Президент Мексики предложил Трюдо и Байдену вместе планировать развитие в регионе

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор на саммите в столице США в четверг предложил премьер-министру Канады Джастину Трюдо и американскому коллеге Джозефу Байдену совместно подходить к региональному развитию. Об этом глава латиноамериканского государства сообщил в своем Twitter.

"На девятом саммите лидеров Северной Америки мы выдвинули идею совместно планировать региональное развитие и продвигать программу инвестиций в производство для импортозамещения, - говорится в записи. - Мы предложили проанализировать спрос на рабочую силу и таким образом упорядоченно открывать доступ для мигрантов".

В ходе беседы с Трюдо и Байденом перед началом совместной встречи Лопес Обрадор также подчеркнул важность экономической интеграции в Северной Америке для противодействия конкуренции со стороны других регионов мира, в особенности Китая. Он также назвал трехсторонний торговый договор (USMCA) "ценным инструментом для консолидации производственных процессов" в странах-участницах.

Ранее в четверг Лопес Обрадор провел двусторонние переговоры с Трюдо, вице-президентом США Камалой Харрис и Байденом.