Yomiuri: Япония сдержанно относится к просьбе США о продаже нефти из ее резервов

ТОКИО, 19 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии без энтузиазма подходит к просьбе США о продаже части национальных стратегических запасов нефти с целью снижения цен на этот ресурс. Такая операция потребует корректировки действующего законодательства, сообщает в пятницу газета Yomiuri.

В настоящее время оно предусматривает использование стратегических запасов нефти только в случае резкого сокращения ее поставок из-за рубежа или во время стихийных бедствий. Ранее резервы никогда не использовались при резком росте цен на энергетические ресурсы. В правительстве полагают также, что единовременная продажа части запасов вряд ли приведет к долговременному снижению цен.

По данным Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, на конец сентября в десяти государственных и частных хранилищах на территории страны находилось 74,25 млн килолитров нефти. Они могут обеспечить потребности Японии в течение 235 дней.

Генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно в четверг на пресс-конференции в Токио отказался комментировать сообщение о том, что США попросили Токио рассмотреть вопрос о продаже нефти из национальных стратегических резервов. Он отметил лишь, что правительство намерено прилагать усилия к стабилизации энергетического рынка.

Ранее информационное агентство Reuters сообщило, что администрация президента США Джо Байдена попросила руководство Индии, Китая, Южной Кореи и Японии проработать возможность продажи нефти из их стратегических резервов. Вашингтон, по этим данным, предлагает пойти на такой скоординированный шаг, чтобы обеспечить снижение цен на энергоносители и содействовать тем самым восстановлению мировой экономики. Каких-либо решений по этому поводу, по сведениям Reuters, пока не принято.