{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Wildberries инвестирует в логистический комплекс в Ставропольском крае 8 млрд рублей

Строительство начнется в 2022 году

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Ретейлер Wildberries инвестирует в логистический комплекс в Ставропольском крае 8 млрд рублей, строительство начнется в 2022 году, говорится в сообщении компании.

"Wildberries откроет новый распределительный центр в Невинномысске. Его появление позволит создать свыше 5 тысяч рабочих мест, а инвестиции Wildberries в него составят около 8 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Логистический центр компании будет построен на территории ТОСЭР "Невинномысск". Площадь хаба - 100 тыс. кв. м. Запуск строительства запланирован на 2022 г., окончание - в конце 2023 года, добавляется в материале.

Wildberries - крупнейший российский интернет-ретейлер. Компания была основана в 2004 году. Общий оборот Wildberries по итогам 2020 года вырос почти в два раза и достиг 437,2 млрд рублей.

Теги
РоссияСтавропольский край
"Ъ": производители безалкогольных напитков могут остаться без китайского сырья
Причиной издание называет загрузку портов на Дальнем Востоке
Читать полностью