МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Ретейлер Wildberries инвестирует в логистический комплекс в Ставропольском крае 8 млрд рублей, строительство начнется в 2022 году, говорится в сообщении компании.

"Wildberries откроет новый распределительный центр в Невинномысске. Его появление позволит создать свыше 5 тысяч рабочих мест, а инвестиции Wildberries в него составят около 8 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Логистический центр компании будет построен на территории ТОСЭР "Невинномысск". Площадь хаба - 100 тыс. кв. м. Запуск строительства запланирован на 2022 г., окончание - в конце 2023 года, добавляется в материале.

Wildberries - крупнейший российский интернет-ретейлер. Компания была основана в 2004 году. Общий оборот Wildberries по итогам 2020 года вырос почти в два раза и достиг 437,2 млрд рублей.