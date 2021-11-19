В России произвели первую партию серверов "Яндекса"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. "Яндекс" выпустил первую партию изготовленных в России серверов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании в пятницу.

"Яндекс" с партнерами выпустил первую партию серверов, изготовленных в России. Они основаны на базе разработанного в "Яндексе" сервера четвертого поколения. Такие серверы используют в дата-центрах для расширения облачной платформы Yandex.Cloud и в суперкомпьютерах "Яндекса" - самых мощных в России по рейтингу проекта TOP500", - говорится в сообщении.

В настоящее время партия проходит тестирование в инфраструктуре "Яндекса". Аналогичные серверы под брендом Openyard для продажи другим компаниям в 2022 году планирует выпускать будущее совместное предприятие (СП) "Яндекса", группы компаний "Ланит", производителя компьютерной техники Gigabyte и банка ВТБ.

В компании добавили, что серверы спроектированы для работы в больших центрах обработки данных (ЦОД), где требуется высокая производительность и энергоэффективность. Они не требуют систем активного охлаждения в дата-центрах и могут работать при 40 градусах тепла, что снижает траты на электроэнергию и поддержку инфраструктуры в ЦОД.

Первая партия серверов выпущена на контрактном производстве "АЛТ Мастер" в Зеленограде. Планируется, что в следующем году СП запустит под Рязанью собственный завод по производству серверного оборудования. Он будет выпускать серверы, системы хранения данных, шлюзы и компоненты "умных" устройств. На первом этапе СП инвестирует в производство более 1 млрд рублей.

В июне 2021 года "Яндекс", "Ланит", Gigabyte и ВТБ объявили о создании СП для запуска производства серверов в России.