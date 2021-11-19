Мощность тепличного комплекса в Якутии превысит 2 тыс. тонн после ввода третьей очереди

ЯКУТСК, 19 ноября. /ТАСС/. Объем продукции круглогодичного тепличного комплекса "Саюри" в Якутии после запуска третьей очереди в 2022 году может достигнуть 2,3 - 2,4 тыс. тонн в год. Об этом сообщил в пятницу журналистам начальник отдела маркетинга ООО "Саюри" Сергей Воронин.

Посещение комплекса прошло с участием главы Минвостокразвития Алексея Чекункова, который в четверг прибыл в Якутию с рабочей поездкой.

[Запуск третьей очереди комплекса "Саюри"] ориентировочно планируется в середине декабря, чуть ближе к концу", - сказал Воронин.

Круглогодичный тепличный комплекс "Саюри" является резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Якутия". Проект запустили весной 2016 года. Впервые в условиях вечной мерзлоты и экстремально низких температур в Якутии налажено круглогодичное выращивание огурцов, помидоров и зелени.

Кроме того, в комплексе начали в тестовом режиме производство клубники. "За октябрь [клубники] было не так много, как нам бы хотелось, как хотелось бы жителям Якутска. Но результаты нас впечатляют, и главный агроном будет отстаивать точку зрения, что по производству клубники можно будет выделить целый тепличный блок, и тогда мы сможем гораздо более существенно удовлетворить потребность Якутска в этой ягоде", - добавил Воронин.

В 2015 году в пригороде Якутска была создана территория опережающего развития "Индустриальный парк "Кангалассы". В феврале 2020 года правительство РФ расширило границы территории и сменило ее название на ТОР "Якутия", преференционный режим распространили на отдельные участки поселков Жатай и Нижний Бестях. Статус резидента ТОР "Якутия" присвоен 24 компаниям. На предприятиях ТОР "Якутия" трудятся 347 человек, а после реализации всех инвестпроектов количество созданных рабочих мест будет увеличено до 1 455.