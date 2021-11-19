МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Ретейлер X5 Group запускает собственный банковский сервис, проект будет реализовываться самостоятельной компанией, в состав учредителей которой входят X5 Group и Альфа-банк. Об этом говорится в сообщении Х5 Group в пятницу.

"X5 Group объявляет о пилотном запуске финансовых сервисов под брендом "X5 банк", - говорится в сообщении.

На первом этапе это будут цифровые карты, объединяющие функционал карты лояльности торговых сетей "Пятерочка" и "Перекресток", и банковские услуги - оплаты, перевода денег, получение рублевого возврата за покупки и другие, отмечается в материале.

Цифровая "X5 карта" уже доступна пользователям мобильного приложения торговой сети "Перекресток" в 10 городах, а в течение месяца возможность оформить появится у покупателей "Пятерочки" в 13 городах. Для получения карты нового типа нужно в приложении одной из сетей обновить свою текущую карту лояльности до банковской. Кроме того, в течение месяца появятся стойки "Х5 банка" в 30 магазинах "Пятерочка" в Москве, где также будет предоставлена возможность оформить карту, добавляется в сообщении.

Пополнить счет "X5 карты" можно в приложениях сетей и через мобильное приложение Альфа-банка, а также через банкоматы любого банка РФ и Систему быстрых платежей. По мере развития продуктовой линейки "Х5 банк" будет предлагать другие платежные сервисы под своим брендом, заключили в компании.

О компании

X5 Retail Group N.V. - ведущая российская продуктовая розничная компания. На 30 сентября 2021 года сеть включает в себя 17 600 магазинов "Пятерочка", 980 супермаркетов "Перекресток" и 34 гипермаркетов "Карусель".