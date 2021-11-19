"Ведомости": УАЗ может создать партнерство с глобальным автоконцерном

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. "Соллерс" готовит Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) к партнерству с глобальным автоконцерном. Об этом в пятницу сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источник, знакомый с планами группы "Соллерс", в которую входит УАЗ.

По данным издания, реструктуризация УАЗ направлена на развитие международного сотрудничества. Ни УАЗ, ни "Соллерс" не справятся с инвестиционной нагрузкой, связанной с созданием новой модельной линейки, пишет газета со ссылкой на источник. В связи с этим компании необходим зарубежный партнер, который принесет свою платформу для производства автомобилей под своим брендом и под брендом УАЗа.

Создание партнерства запланировано на 2022 год, пояснил источник "Ведомостей", не разглашая его потенциальных участников.

Ранее генеральный директор УАЗа Адиль Ширинов в интервью "Бизнес Online" говорил о невозможности создать новый продукт на УАЗе. По его словам, у УАЗа есть собственная ниша в виде сегмента внедорожников и качество этих машин нужно отрабатывать до оптимального состояния, уточняет издание.

18 ноября группа "Соллерс Авто" сообщала, что завершает реструктуризацию УАЗа. На заключительном этапе реструктуризации из состава предприятия выделится новое общество - ООО "ПромФинИнвест". "ПромФинИнвест" сфокусируется на содержании и модернизации непрофильных активов и инфраструктуры, находившихся на промышленной площадке УАЗа, а также на сопровождении вспомогательных операций. УАЗ, в свою очередь, сохранит все необходимые кооперационные связи, но существенно повысит конкурентоспособность основного вида деятельности - производства автомобилей - за счет сокращения накладных расходов.