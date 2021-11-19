Россельхознадзор предложил ввести маркировку консервов

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Россельхознадзор выступил за введение маркировки консервов в России. Об этом говорится в сообщении ведомства по итогам встречи его руководителя Сергея Данкверта и председателя совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаила Дубина.

"Консервы маркировать необходимо. Россельхознадзор выявляет большой процент фальсификации, например, вместо указанной на маркировке сайры, в состав вводится более дешевая сельдь иваси. Икру иностранного производства часто выдают за продукцию российских заводов. Так, сегодня законодательно не урегулирована обязанность производителя указывать происхождение используемого сырья", - отметил Данкверт.

Он добавил, что в результате предприниматели закупают сырье, например, в Китае, фасуют в России и продают как продукцию собственного изготовления, тем самым вводя в заблуждение потребителя. "Маркировка может стать эффективным инструментом в борьбе с подобного рода деятельностью", - считает глава Россельхознадзора. "Расширение списка маркируемой пищевой продукции и более плотная интеграция информационных систем позволят повысить эффективность контроля и обеспечить более полную прослеживаемость товаров в России. Например, если одна компания выпустила 200 тонн продукции из 100 тонн сырья, то скорее всего имеет место серьезное нарушение. Мы уже сейчас с помощью ВетИС видим объемы используемого сырья и сопоставляем их с объемами выпущенной продукции, находим расхождения", - также сообщил Данкверт.

ЦРПТ поддержал инициативу Россельхознадзора и сообщило о готовности к внедрению маркировки консервов совместно с ведомством, если такое решение будет принято правительством, отмечается в сообщении. В ходе встречи Россельхознадзором отмечена необходимость доработки нормативно-правовой базы и внесения изменений в КоАП, которые позволят наказывать недобросовестных производителей и освобождать от них российский рынок. При этом Дубин отметил, что существующих законодательных норм для взаимодействия систем достаточно. "Совершенно точно нужен информационный ресурс, чтобы информация из систем собиралась в одном месте и использовалась надзорными органами. Для потребителя уже есть мобильное приложение "Честный Знак", которое скачали более 4,7 млн человек. Сейчас в нем можно увидеть состав и происхождение готовой продукции, проверить срок годности. Мы готовы отражать также и полную информацию о сырье, из которого она изготовлена чтобы потребитель получал максимум данных о товарах. Таким образом, приложение станет единой витриной для потребителей обо всех товарах", - отметил Дубин.

Данкверт одобрил предложения ЦРПТ, подчеркнув важность предоставления потребителю полной информации о движении продукта от сырья до кассы с помощью цепочки документов, в том числе протоколов лабораторных исследований, подтверждающих его качество и безопасность.