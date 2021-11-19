Минэкономразвития продлит срок действия ТОРов в моногородах Кузбасса до 2030 года

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Минэкономразвития России разработало проекты постановлений правительства, направленные на продление срока функционирования территорий опережающего развития (ТОР) в моногородах Кемеровской области до 2030 года. Соответствующие документы опубликованы в пятницу на портале проектов нормативных правовых актов.

В августе президент РФ Владимир Путин дал поручение о продлении до 2030 года действия ТОРов в моногородах Анжеро-Судженске, Юрге, Новокузнецке и Прокопьевске.

Согласно проектам, подготовленным МЭР, для ТОР в Юрге и Анжеро-Судженске также будет расширен перечень разрешенных видов деятельности. Кроме того, в Юрге планируется построить завод по производству стальной заготовки и крупный центр торговли, что позволит создать более 5 тыс. рабочих мест. В Прокопьевске в рамках ТОР будет создано производство комплектующих изделий для горношахтного оборудования, в Анжеро-Судженске создадут ряд лесообрабатывающих производств, заводы по переработке свинца и никеля и другие промышленные предприятия. В Новокузнецке продление срока существования ТОР позволит привлечь инвестиции для создания завода теплоизолирующих смесей и расширить деятельность действующих предприятий, следует из проектов постановлений.

"Продление срока существования ТОР и добавление новых разрешенных видов деятельности позволит привлечь в моногорода Кемеровской области порядка 5 млрд руб. внебюджетных инвестиций и создать более тысячи рабочих мест. Это создаст возможности для диверсификации экономики региона и более устойчивого социально-экономического развития", - сообщил ТАСС заместитель министра экономического развития Сергей Галкин.

В свою очередь губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подчеркнул, что продление действия ТОРов в регионе является продолжением работы по диверсификации экономики области и созданию новых рабочих мест, в том числе высокотехнологичных.

"Появление ряда предприятий из абсолютно разных отраслей - обрабатывающей, химической, пищевой промышленности, сельскохозяйственных и торговых предприятий - обеспечит условия для комплексного развития Кузбасса. Это будет эффективный инструмент привлечения новых инвестиций в регион, мощный импульс развития нашей экономики. Другой положительный эффект - уход от моногородов", - сообщил губернатор. Он также выразил надежду, что данная мера повысит доходы областного бюджета, что в свою очередь позволит направлять больше средств на "социальные нужды и общее повышение комфорта и уровня жизни людей".