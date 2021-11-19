Мишустин предложил расширить перечень товаров для обязательной маркировки в ЕАЭС

ЕРЕВАН, 19 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил в целях "обеления" рынка расширить перечень товаров, подпадающих под обязательную маркировку в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

"Мы организовали маркировку обуви, парфюмерии, шин, фотокамер, товаров легкой промышленности и отдельных видов молочной продукции. Принято решение о поэтапной маркировке бутилированной воды", - напомнил глава российского правительства, выступая в пятницу на заседании Евразийского межправительственного совета.

"Считаем, что необходимо расширение такого механизма и на другие виды товаров. Это позволит усилить контроль за оборотом продукции и бороться с контрафактом на всей территории "пятерки". Это поможет нам обелить рынок", - сказал Мишустин.

Он также призвал делать все возможное, чтобы исключить серые схемы работы на рынке Евразийского экономического союза. "Естественно, нужно делать все возможное, чтобы исключить серые схемы работы на едином рынке", - сказал Мишустин.

По словам российского премьера, как показала практика последних лет, один из наиболее действенных механизмов для этого и есть маркировка товаров. "Благодарим наших партнеров за поддержку столь перспективного направления в деятельности Евразийского экономического союза", - продолжил Мишустин.

По его словам, востребованы и единые для всех стран Союза инструменты регулирования электронной торговли, которая быстро развивалась, в том числе в пандемию. "Поддерживаем предложение комиссии по созданию дорожной карты в этой сфере. У наших предпринимателей должны появиться четкие и понятные правила работы, исключающие дополнительную административную нагрузку, разумеется, с опорой на современные технологии и бизнес-процессы", - заключил глава правительства РФ.