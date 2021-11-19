{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Голосовой помощник "Яндекса" научился озвучивать книги

"Алиса" продолжит читать книгу вслух с того места, где читатель остановился

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Голосовой помощник "Яндекса" научился озвучивать книги. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Яндекса".

"Голосовой помощник "Алиса" научилась превращать книги в аудиокниги. Теперь в "Читалке" мобильного приложения "Яндекс" можно не только читать, но и слушать книги. Достаточно сказать: "Алиса, открой "Читалку", выбрать произведение и нажать на значок наушников", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что голосовой помощник продолжит читать книгу вслух с того места, где читатель остановился. Кроме того, пользователь сможет выбрать подходящую скорость чтения, а также вариант озвучки - помимо голоса "Алисы", есть версия с мужским голосом.

Уточняется, что за озвучивание текста отвечает технология синтеза речи. Для естественного звучания голосовой помощник проанализировал примеры речи профессиональных дикторов. С помощью анализа фрагментов "Алиса" учится правильно ставить ударение в словах, выдерживать паузы и выбирать интонации.

Теги
Россия
ФАС обсуждает с независимыми сетями АЗС дополнительные меры для снижения цен на топливо
Читать полностью