МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Голосовой помощник "Яндекса" научился озвучивать книги. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Яндекса".

"Голосовой помощник "Алиса" научилась превращать книги в аудиокниги. Теперь в "Читалке" мобильного приложения "Яндекс" можно не только читать, но и слушать книги. Достаточно сказать: "Алиса, открой "Читалку", выбрать произведение и нажать на значок наушников", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что голосовой помощник продолжит читать книгу вслух с того места, где читатель остановился. Кроме того, пользователь сможет выбрать подходящую скорость чтения, а также вариант озвучки - помимо голоса "Алисы", есть версия с мужским голосом.

Уточняется, что за озвучивание текста отвечает технология синтеза речи. Для естественного звучания голосовой помощник проанализировал примеры речи профессиональных дикторов. С помощью анализа фрагментов "Алиса" учится правильно ставить ударение в словах, выдерживать паузы и выбирать интонации.