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Мишустин заявил, что ЕАЭС открыт к диалогу с партнерами

Российский премьер отметил, что расширяется география соглашений о свободной торговле, продолжаются переговоры с Египтом, Израилем, Индией, Ираном

ЕРЕВАН, 19 ноября. /ТАСС/. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) является открытым для диалога с партнерами из других стран. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в пятницу на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета.

"Евразийский экономический союз открыт для диалога с нашими зарубежными партнерами. Расширяется география соглашений о свободной торговле, продолжаются переговоры с Египтом, Израилем, Индией, Ираном. Активно работаем с Индонезией и Монголией. Укрепляем взаимодействие с Китаем с учетом инициативы "Один пояс - один путь", - отметил он.

Мишустин обратил внимание на то, что РФ недавно прошла важный этап на пути интеграции с Белоруссией. Были утверждены основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства и 28 союзных программ. "Уверен, что новые форматы взаимодействия, которые мы создаем при интеграции России и Белоруссии, будут востребованы и в ЕАЭС", - подытожил он.

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Мишустин, Михаил ВладимировичИндияИндонезияИранЕгипетРоссияИзраильМонголия
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