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Книга заявок в рамках IPO "СПБ Биржи" была переподписана в пять раз

Торговая площадка ранее объявила окончательную цену IPO в $11,5

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Книга заявок в рамках первичного публичного размещения (IPO) "СПБ Биржи" была переподписана более чем в пять раз, сообщил глава торговой площадки Роман Горюнов в интервью телеканалу РБК.

"Книга была существенно переподписана, больше чем в пять раз", - заявил он.

В четверг "СПБ биржа" объявила окончательную цену IPO в $11,5 за акцию, эквивалентную 834,9 рубля по официальному курсу, установленному Банком России на 19 ноября 2021 года. Объявленная цена размещения подразумевает стоимость компании до размещения (pre-money) в размере $1,3 млрд. Компания намерена привлечь приблизительно $175 млн в рамках первичного публичного размещения (IPO).

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