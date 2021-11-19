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Мишустин: граждане стран ЕАЭС получат равные возможности при кредитовании по всему союзу

При этом банки смогут проверять историю своего клиента вне зависимости от того, какой у него паспорт, и, проанализировав риски, соответственно, принимать решения о выдаче кредитов, добавил премьер-министр РФ

ЕРЕВАН, 19 ноября. /ТАСС/. Банки стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) смогут проверять кредитную историю граждан любой из входящих в это объединение стран, что создаст для людей равные условия при обращении за займами. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване в пятницу.

По его словам, на мероприятии будет подписано соглашение о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй.

"Граждане "пятерки" получат равные возможности при обращении за займами на территории всего союза. При этом банки смогут проверять историю своего клиента вне зависимости от того, какой у него паспорт, и, проанализировав риски, соответственно, принимать решения о выдаче кредитов", - сказал Мишустин.

В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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