Пять российских предприятий получили право на поставку молочной продукции в Южную Корею

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Пять российских предприятий получили право поставлять молочную продукцию в Южную Корею. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"В рамках проводимой Россельхознадзором работы с компетентными органами третьих стран Министерство продовольственной и лекарственной безопасности Республики Корея (MFDS) предоставило право на экспорт молочной продукции - мороженого и сливочного масла - пяти российским предприятиям", - отмечается в сообщении.

В настоящее время Россия имеет право на поставку в Южную Корею сливочного масла, сухого молока, лактозы и мороженого.

В случае заинтересованности в экспорте этих видов молочной продукции в Республику Корея российским участникам внешнеэкономической деятельности необходимо пройти обследование на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям Южной Кореи и предоставить материалы, пояснили в российском ведомстве.

Помимо этого, продолжается работа по получению доступа других видов молочной продукции на корейский рынок, таких как сгущенное молоко и сливки, сыр, кисломолочная продукция, сыворотка сухая молочная деминерализованная.