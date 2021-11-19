Президент внес в Госдуму законопроект об антикоррупционной проверке финомбудсмена

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президент РФ внес в Госдуму законопроект, который предусматривают включение кандидатов на замещение должностей уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг и руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, в перечень лиц, в отношении которых кредитные организации должны выдавать справки по операциям, счетам и вкладам. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроект устанавливает обязанности граждан, претендующих на замещение должностей финансовых уполномоченных в сферах финансовых услуг, и лиц, замещающих данные должности, представлять в Банк России сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах и имуществе их супругов и несовершеннолетних детей. Документ вносит поправки в закон "Об оперативно-разыскной деятельности", дополняя перечень оснований для проведения оперативно-разыскных мероприятий в отношении служащих Банка России, уполномоченных по правам потребителей финансовых услуг и руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного (по запросам Банка России и органов, проверяющих достоверность сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных указанными лицами).

Решение о контроле за расходами лиц, замещающих должности финансовых уполномоченных в сферах финансовых услуг, а также за расходами их супругов и несовершеннолетних детей принимает глава ЦБ либо уполномоченное им должностное лицо.

Также законопроект возлагает на финансовых уполномоченных в сферах финансовых услуг обязанность сообщать в Банк России о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также уведомлять ЦБ обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения финансовых уполномоченных к совершению коррупционных правонарушений.

"Законопроект направлен на совершенствование законодательства РФ в сфере противодействия коррупции в отношении деятельности уполномоченных по правам потребителей финансовых услуг и руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного", - говорится в пояснительной записке.