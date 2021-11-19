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Мишустин заявил, что страны ЕАЭС продолжат работать над созданием комфортных условий жизни

Глава кабмина РФ обратил внимание на то, что отношения внутри ЕАЭС строятся на принципах взаимовыручки, равноправного партнерства, уважения и учета интересов каждого государства

ЕРЕВАН, 19 ноября. /ТАСС/. Государства, входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), совместно продолжат делать все необходимое для формирования комфортных условий жизни и работы на территории объединения. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в пятницу на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета.

"Мы вместе продолжим делать все необходимое, чтобы обеспечить на евразийском пространстве беспрепятственное движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, выполнить утвержденные президентами стратегические направления развития союза до 2025 года, создать в наших странах комфортные условия для жизни, работы и ведения бизнеса", - сказал он.

Глава кабмина РФ обратил внимание на то, что отношения внутри ЕАЭС строятся на принципах взаимовыручки, равноправного партнерства, уважения и учета интересов каждого государства. "Уверен, что это позволит нам и дальше эффективно развивать торгово-экономическое сотрудничество и воплощать в жизнь новые перспективные совместные проекты во всех областях", - подчеркнул Мишустин.

В заключение он поблагодарил коллег из Казахстана за активное председательство в объединении и пожелал успехов Киргизии, к которой этот пост перейдет в следующем году.

В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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