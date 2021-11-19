МЭР может разрешить операторам связи передавать данные пользователей банкам и турфирмам

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Минэкономразвития России разработало проект федерального закона, по которому операторы связи получат возможность передавать банкам и туристическим сервисам ряд данных о клиентах с их согласия. Соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

"В целях создания благоприятных условий для сбора и обработки данных законопроектом предлагается закрепить в Федеральном законе "О связи" возможность операторов передавать сведения об абонентах и оказываемых им услугах третьим лицам при наличии согласия абонента. Это позволит абонентам использовать информацию о своем обслуживании у оператора связи, например, подтверждать свою платежеспособность при получении услуг в других коммерческих организациях, например, при оценке платежеспособности клиента банка на основе данных о расчетах с оператором (кредитный скоринг), а также получать услуги и сервисы, предоставление которых осуществляется в рамках взаимодействия нескольких юридических лиц", - говорится в пояснительной записке к документу.

Так, туристические сервисы, являющиеся партнерами операторов связи, смогут использовать полученные данные, чтобы информировать клиентов о достопримечательностях, экскурсиях и культурных событиях в регионе прибытия туриста. Банки смогут с согласия клиента использовать данные о его местонахождении с целью предотвращения и блокировки возможных мошеннических списаний в другом регионе со счетов пользователя. Также они смогут противодействовать хищениям денежных средств абонента со счетов при помощи методов социальной инженерии - оператор связи сможет формировать у себя базу потенциально мошеннических номеров и в момент звонка с такого номера на номер абонента передавать информацию об этом факте в банк, отмечается в пояснительной записке.