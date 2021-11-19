Резиденты ТОР "Якутия" создали 500 рабочих мест

ЯКУТСК, 19 ноября. /ТАСС/. Резиденты территории опережающего развития (ТОР) "Якутия" создали 500 рабочих мест. Об этом сообщила в пятницу журналистам министр экономики республики Майя Данилова в ходе посещения ТОР "Якутия" с участием главы Минвостокразвития Алексея Чекункова.

"В первую очередь, ТОР "Якутия" показывает нашу направленность на создание несырьевого сектора экономики. Это очень важная тема, и механизм территории опережающего развития позволяет нам развивать перерабатывающие отрасли. То, на что мы делаем акцент в своей стратегии, в первую очередь, это, конечно, люди. 500 рабочих мест сейчас уже создано резидентами ТОР ["Якутия"], - сказала Данилова.

По данным регионального министерства экономики, в ТОР "Якутия" заключено 27 соглашений с предприятиями об осуществлении деятельности. Общий объем инвестиций по соглашениям составляет 12,73 млрд рублей, запланировано создание 1 573 рабочих мест. Резидентами ТОР "Якутия" вложены инвестиции в объеме 3,82 млрд рублей.

"Резиденты, работающие здесь, именно в ТОР "Якутия", внедряют новые современные технологии, переформатируют свои производства, из небольшого ремесленного дела возникает совершенно новое серийное производство. Это очень интересно, и это именно та история, которую мы бы хотели делать для экономики республики", - добавила министр.

В 2015 году в пригороде Якутска была создана территория опережающего развития "Индустриальный парк "Кангалассы". В феврале 2020 года правительство РФ расширило границы территории и сменило ее название на ТОР "Якутия", преференционный режим распространили на отдельные участки поселков Жатай и Нижний Бестях.