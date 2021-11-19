Мишустин заявил, что экономики стран ЕАЭС восстанавливаются

ЕРЕВАН, 19 ноября. /ТАСС/. Экономики стран Евразийского экономического союза (в ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) начинают восстанавливаться после пандемийного кризиса, за девять месяцев этого года взаимный товарооборот возрос более чем на 30%. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на расширенном заседании Евразийского межправсовета в пятницу.

"Пандемия продемонстрировала, что взаимодействие участников ЕАЭС остается устойчивым даже в самых непростых обстоятельствах, - отметил он. - Постепенно экономики наших стран восстанавливаются. За первые девять месяцев текущего года взаимная торговля выросла более чем на 30%, экспорт в третьи страны увеличился более чем на 40%, импорт - на четверть, хорошую динамику показывает объем торговли сельскохозяйственной продукцией".

По словам Мишустина, страны ЕАЭС полностью удовлетворяют свои потребности в зерне, сахаре, растительных маслах и некоторых других продуктах за счет собственного производства, а также активно занимаются обеспечением свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

"В текущем году ликвидированы три барьера и два препятствия, утверждена дорожная карта по устранению изъятий и ограничений на едином рынке до конца следующего года. Призываем всех партнеров активно включиться в ее реализацию, чтобы выполнить 35 содержащихся в ней мероприятий", - резюмировал российский премьер.