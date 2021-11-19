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ФАС обсуждает с независимыми АЗС дополнительные меры по снижению цен на топливо

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обсуждает с независимыми сетями АЗС дополнительные меры для снижения цен на топливо на заправках. Об этом заявил глава службы Максим Шаскольский в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

"Мы работаем с ассоциациями независимых заправок и обсуждаем с ними дополнительные меры взаимодействия, чтобы обеспечить снижение и недопущение роста цен на топливо на заправках", - сказал он.

При этом Шаскольский не пояснил, о каких именно мерах идет речь. Он также добавил, что объем предложения дизеля на внутреннем рынке недостаточен.

Теги
РоссияШаскольский, Максим Алексеевич
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