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Первый энергоблок БелАЭС включат в сеть в ближайшее время

МИНСК, 19 ноября. /ТАСС/. Минэнерго Белоруссии сообщило, что все системы и оборудование БелАЭС находятся в работоспособном состоянии, в ближайшее время отключенный 17 ноября первый энергоблок станции будет включен.

"В данном случае поступил один некорректный сигнал, который привел к срабатыванию автоматической защиты, блок был отключен от сети. По результатам диагностики все технологические системы и оборудование находятся в работоспособном состоянии. Замечаний нет", - заявил глава Минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Министр сообщил, что 18 ноября с согласования Госатомнадзора начались пусковые операции по выводу реакторной установки на минимально контролируемый уровень "с последующим увеличением мощности реакторной установки и в ближайшее время с включением в сеть первого энергоблока".

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