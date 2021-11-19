В Японии одобрили новые меры поддержки экономики в период пандемии

ТОКИО, 19 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии утвердило новый пакет мер поддержки экономики и населения страны в период пандемии коронавируса объемом около 78,9 трлн иен ($691,5 млрд по текущему курсу). Соответствующее решение было принято в пятницу на заседании кабинета министров, сообщает агентство Kyodo.

Власти выделят из бюджета 55,7 трлн иен ($488,2 млрд). Остальные средства в объеме около 23,2 трлн иен ($203,3 млрд) представляют собой частные инвестиции. Объем пакета превысил ожидания экономистов почти в два раза.

Средства будут направлены на предотвращение распространения коронавируса, возобновление социально-экономической деятельности, стимулирование спроса и поддержку населения и бизнеса. В частности, семьям с детьми младше 18 лет будут выплачены пособия в размере 100 тыс. иен (около $880) на каждого ребенка. В прошлом году все жители Японии, включая постоянно проживающих иностранцев, получили единоразовую выплату в размере 100 тыс. иен в рамках поддержки населения на фоне пандемии.

Также в пакет включены затраты на расширение бесплатного ПЦР-тестирования населения, вакцинацию населения третьей дозой препаратов от COVID-19. Новые меры по стимулированию экономики являются частью предвыборных обещаний премьер-министра Фумио Кисиды, который занял свой пост в октябре.