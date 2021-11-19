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Южная Корея с 2022 года вновь запретит заведениям общепита использовать одноразовую посуду

Заведения, использующие одноразовую посуду, включая бумажные стаканчики и пластиковые соломинки, будут оштрафованы

СЕУЛ, 19 ноября. /ТАСС/. Правительство Республики Корея возобновит с 2022 года запрет для заведений общепита использовать одноразовую посуду в целях сокращения пластиковых отходов. Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap со ссылкой на заявление южнокорейского министерства охраны окружающей среды.

По его данным, заведения общепита, использующие одноразовую посуду, включая бумажные стаканчики и пластиковые соломинки, будут оштрафованы. При этом размер штрафа будет зависеть от частотности нарушения запрета и размера заведения.

Как сообщает агентство, запрет вступит в силу в январе следующего года.

В 2018 году правительство Южной Кореи запретило использование пластиковой посуды. Однако на фоне пандемии COVID-19 в феврале 2020 года власти временно сняли запрет из-за опасений по поводу возможности распространения вируса через многоразовую посуду.

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