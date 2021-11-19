Соглашение о навигационных пломбах в ЕАЭС подпишут в декабре

ЕРЕВАН, 19 ноября. /ТАСС/. Соглашение о применении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) навигационных пломб для отслеживания перевозок будет подписано в декабре нынешнего года главами государств организации. Об этом сообщил в пятницу премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на заседании Евразийского межправительственного совета.

"Достигнут весомый результат работы в одном из ключевых направлений сферы таможенного регулирования и контроля - это проект соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок. Планируется, что соглашение будет подписано главами наших государств на заседании Высшего Евразийского экономического совета в декабре текущего года", - сказал белорусский премьер.

По его словам, заключение данного соглашения позволит упростить процедуры, связанные с перевозками. "Упрощение процедур для грузоперевозок в нашем союзе - это значимый шаг к достижению заявленной в Договоре о ЕАЭС цели по обеспечению свободы движения товаров и услуг", - сказал Головченко. При этом он констатировал, что сегодня "запаздывает решение вопроса по либерализации международных автомобильных перевозок грузов, с которым мы должны были определиться до конца 2021 года".

Белорусский премьер положительно оценил работу по сокращению изъятий и ограничений во взаимной торговле. "Стороны близки к согласованию позиций в отношении порядка взаимодействия государств-членов и комиссии при введении и отмене ограничений во взаимной торговле товарами", - сказал Головченко. "Ожидаем, что принятая дорожная карта по устранению изъятий и ограничений на 2021-2022 годы будет реализована полностью, что позволит нам выйти на новые рубежи взаимной экономической открытости", - отметил он.

Глава белорусского правительства также рассчитывает на выполнение в установленные сроки мероприятий по признанию электронной цифровой подписи и обеспечению юридической силы электронных документов при трансграничном информационном взаимодействии. "Это фундаментальный вопрос для развития взаимодействия в различных сферах", - сказал Головченко. Также он отметил, что одним из ключевых вопросов формирования благоприятных тенденций для развития интернет-торговли в ЕАЭС и недопущения различного рода злоупотреблений в этой сфере является "поэтапное снижение и выравнивание норм беспошлинного ввоза товаров".