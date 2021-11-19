"Фосагро" введет в Череповце аммиачно-карбамидный комплекс на 1 млн т карбамида

ЧЕРЕПОВЕЦ, 19 ноября. /ТАСС/. "Фосагро" в 2025 году введет в Череповце Вологодской области аммиачно-карбамидный комплекс мощностью 1 млн т аммиака и 1 млн т карбамида в год, сказал глава компании Андрей Гурьев. Завод стоимостью более 100 млрд рублей станет одним из крупнейших подобных производств в мире.

"Я могу заявить, что мы принимаем решение о строительстве нового агрегата аммиака и агрегата по производству гранулированного карбамида здесь на площадке в Череповце",- сказал он. Гурьев отметил, что это будет одно из крупнейших производств, построенных в мире.

Ранее сообщалось, что стоимость завода может составить более 100 млрд рублей.

"Я думаю, что мы можем прийти к началу строительства в следующем году, первая продукция появится в конце 2025 года", - сказал он.

В пятницу "Фосагро" ввела в Череповце производство серной кислоты мощностью 3,3 тыс. т в сутки. Запуск состоялся в присутствии вице-премьера Юрия Борисова.

Ранее замгендиректора по финансам и международным проектам компании Александр Шарабайко говорил, что "Фосагро" планирует в конце текущего года пересмотреть стратегию развития компании до 2025 года и не исключает возможности реализации нового инвестпроекта. Он приводил в пример проекты по производству аммиака, не исключив, что компания "пойдет в эту сторону". По словам топ-менеджера, у компании также есть планы по увеличению объемов выпуска сульфата аммония и серной кислоты.