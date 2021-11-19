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Страны ЕАЭС договорились об обмене сведениями, входящими в состав кредитных историй

Кроме того, утвержден план мероприятий по повышению уровня обеспеченности стран ЕАЭС стратегически важными лекарственными препаратами и фармацевтическими субстанциями для медицинского применения

ЕРЕВАН, 19 ноября. /ТАСС/. Пакет из полутора десятков документов подписан по итогам заседания Евразийского межправсовета в пятницу. Среди них Соглашение о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Премьер-министры стран объединения также поставили подписи под распоряжением об утверждении плана мероприятий по сырьевому обеспечению металлургических предприятий государств - участников ЕАЭС на 2021-2024 годы. Было принято решение о дорожной карте по созданию благоприятных условий для развития электронной торговли.

Участники встречи договорились о внесении изменений в перечень произведенных на территории Казахстана товаров, в отношении которых допускается использование сертификата о происхождении серийной продукции.

Кроме того, утвержден план мероприятий по повышению уровня обеспеченности стран - участниц ЕАЭС стратегически важными лекарственными препаратами и фармацевтическими субстанциями для медицинского применения, производство которых должно быть обеспечено в объединении, до 2024 года.

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