Минцифры предлагает закрепить на законодательном уровне понятие "ГосОблако"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Минцифры предлагает закрепить на законодательном уровне понятие государственной единой облачной платформы "ГосОблако". Соответствующий проект изменений в федеральный закон 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" разработан министерством. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Введение в правовое поле определения "ГосОблака" позволит обеспечить совершенствование правового и технологического регулирования, в том числе направленного на повышение уровня защиты и доступности данных", - сообщили ТАСС в Минцифры, комментируя документ.

В нем уточняется, что в настоящее время в целях реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" с 30 августа 2019 года проводится эксперимент по переводу информационных систем и информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти, Центральной избирательной комиссии и государственных внебюджетных фондов в "ГосОблако".

Согласно пояснительной записке к проекту закона, в связи с продлением эксперимента до конца 2022 года президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий и условий ведения предпринимательской деятельности принято решение привлечь к участию в эксперименте Минспорт, МЧС, Минпросвещения, ФАС, ФМБА, Росгидромет.