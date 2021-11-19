Путин подписал закон о праве зачислять в бюджет ПФР конфискованные деньги коррупционеров

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) будут зачисляться конфискованные денежные средства, полученные в результате коррупционных преступлений. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации формируется за счет <...> конфискованных денежных средств, полученных в результате совершения коррупционных правонарушений, а также денежных средств от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений", - говорится в законе.

Согласно действующему законодательству, бюджет ПФР формируется за счет страховых взносов, средств федерального бюджета, сумм пеней и иных финансовых санкций, доходов от размещения (инвестирования) временно свободных средств обязательного пенсионного страхования, добровольных взносов физических лиц и организаций, уплачиваемых ими не в качестве страхователей или застрахованных лиц, средств выплатного резерва для осуществления выплаты накопительной пенсии, средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым назначена срочная пенсионная выплата.