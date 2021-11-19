Минфин заявил, что средства на повышение МРОТ предусмотрены в проекте бюджета

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Финансовое обеспечение поправок о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума на 8,6%, внесенных президентом РФ Владимиром Путиным, предусмотрено проектом федерального бюджета. Об этом сообщила замминистра финансов РФ Ирина Окладникова на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"Исходя из той ведомственной структуры, которая в законопроекте предусмотрена, эти средства предусмотрены по разделу, подразделу и зарезервированы", - сказала она.

В ходе заседания профильный комитет Думы предложенные поправки поддержал.

"Соответственно, мы готовим свое заключение положительное по внесению изменений в профильные законы, отмечая в нем, что финансовое обеспечение данных законов федеральным бюджетом полностью предусматривается", - сказал глава комитета Андрей Макаров.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума на 8,6%.