{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минфин заявил, что средства на повышение МРОТ предусмотрены в проекте бюджета

Президент РФ Владимир Путин ранее внес в Госдуму поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума на 8,6%

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Финансовое обеспечение поправок о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума на 8,6%, внесенных президентом РФ Владимиром Путиным, предусмотрено проектом федерального бюджета. Об этом сообщила замминистра финансов РФ Ирина Окладникова на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

На эту тему

"Исходя из той ведомственной структуры, которая в законопроекте предусмотрена, эти средства предусмотрены по разделу, подразделу и зарезервированы", - сказала она.

В ходе заседания профильный комитет Думы предложенные поправки поддержал.

"Соответственно, мы готовим свое заключение положительное по внесению изменений в профильные законы, отмечая в нем, что финансовое обеспечение данных законов федеральным бюджетом полностью предусматривается", - сказал глава комитета Андрей Макаров.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума на 8,6%.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМакаров, Андрей Михайлович
Совфед одобрил закон о приостановке до 2025 года выплат в полном объеме по вкладам CCCР
При переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства РФ объем средств, необходимый для их погашения, составит в 2022 году 49,7 трлн рублей, в 2023 году - 51,8 трлн рублей, в 2024 году - 53,9 трлн рублей
Читать полностью