Единороссы предложили снизить административную нагрузку на малый бизнес при проверках

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" предложила ряд инициатив, позволяющих снизить административную нагрузку при проверках малого бизнеса. Как заявил первый заместитель руководителя фракции единороссов в Госдуме Дмитрий Вяткин, для скорейшего рассмотрения предлагаемых поправок их внесет правительство.

"Предлагаем снизить административную нагрузку на малый бизнес. Первой мерой административной ответственности должно стать предупреждение, а не штраф. Многие нарушения, которые совершают бизнесмены, происходят по незнанию, поэтому предлагается отказаться от штрафов на первом этапе", - сказал Вяткин, слова которого привели в пресс-службе партии.

Кроме того, единороссы предлагают уменьшить размер административного штрафа для социально ориентированных НКО и субъектов МСП, относящихся к категориям микро и малых предприятий, до размера штрафа для индивидуальных предпринимателей за те же нарушения. "Это снизит административную нагрузку для юрлиц, которые сейчас зачастую не в состоянии выполнить требования. Сейчас штрафные санкции там отличаются разы, иногда на порядки. В ряде случаев это может привести к закрытию предприятия и, как следствие, потере работы людьми", - сказал Вяткин.

Помимо этого, предлагается применить схему "одна проверка - один акт", когда речь идет о контрольно-надзорной деятельности в отношении бизнеса. "Предпринимательское сообщество часто говорило о том, что вот, например, проверяющие обошли предприятие, не увидели несколько огнетушителей и за каждый выписали акт. Документ должен быть один в таком случае", - отметил депутат.

Также предлагается исключить практику одновременного привлечения к ответственности юридического лица и работника юридического лица, так как чаще всего это должностные лица, руководители фирмы. "Необходимо введение запрета на суммирование штрафов за несколько правонарушений - он должен быть один. Речь идет только о тех нарушениях, которые выявляются в ходе контрольно-надзорных мероприятий", - сказал Вяткин. Он добавил, что для скорейшего рассмотрения предлагаемых поправок их внесет правительство.

Предложения поддержаны

В свою очередь генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что очень важно, чтобы "Единая Россия" помогла максимально быстро принять эти нормы.

"Актуальность изменений подтверждена опросами предпринимателей, 95% из них считают эти изменения первоочередными. Отдельная программа по реформе контрольно-надзорной деятельности станет началом того, что мы повернемся лицом к предпринимателям, будем объяснять, а не штрафовать их", - сказал Исаевич, которого цитирует пресс-служба.

Замминистра экономического развития Алексей Херсонцев отметил, что правительство постарается в кратчайшие сроки внести законопроект в Госдуму, отметив, что обновленный КоАП "это серьезный труд".

"Конечно, идея о том, что наказание должно быть соразмерно и учитывать масштабы бизнеса, - правильная, ключевая. Мы благодарны коллегам из "Единой России" за поддержку инициатив и за то, что решили не дожидаться принятия нового кодекса, а реализовать эти новеллы уже сейчас. Новый подход позволит нам более четко взаимодействовать с бизнесом. В кратчайшие сроки внесем документ", - отметил Херсонцев.