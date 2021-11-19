Единороссы в Госдуме поддержат поправки Путина о повышении МРОТ

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Фракция "Единая Россия" в Госдуме поддержит внесенные президентом РФ Владимиром Путиным поправки к проекту федерального бюджета о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Об этом в пятницу заявил замруководителя фракции Андрей Исаев, слова которого приводит пресс-служба думских единороссов.

"Безусловно, "Единая Россия" поддержит поправки президента о повышении МРОТ и прожиточного минимума. Мы готовы работать вместе с правительством над поправками по индексации пенсий", - сказал Исаев.

Поправки президента о повышении МРОТ и прожиточного минимума на 8,6% поступили в Думу в пятницу, их уже поддержал профильный комитет по бюджету и налогам.