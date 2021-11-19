Борисов: новое сернокислотное производство укрепит продовольственную безопасность страны

ЧЕРЕПОВЕЦ, 19 ноября. /ТАСС/. Развитие химического и, в частности, сернокислотного производства укрепит продовольственную безопасность России. Об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе церемонии запуска нового агрегата по производству серной кислоты на заводе "Фосагро".

"Сегодня мы стали свидетелями пуска современного высокотехнологичного комплекса, - сказал он. - Новая установка позволит нарастить объем и расширить ассортимент выпускаемых удобрений. От этого выиграет весь российский АПК по всей цепочке "от руды до еды". Укрепится продовольственная безопасность страны. Российская индустрия минеральных удобрений сможет усилить свои конкурентные позиции на мировом рынке. С продукцией, которая отличается отсутствием опасных для здоровья людей и почв концентраций кадмия и других тяжелых металлов, высоким содержанием питательных элементов. Важно, что стройка СК-3300 стала точкой приложения лучших научных, проектных и подрядных организаций страны. Это знаменательное событие для отрасли и знаковое явление в нашей промышленности".

Ранее в Череповце на заводе Фосагро" был запущен новый агрегат по производству серной кислоты мощностью 3 300 тонн в сутки (СК-3300) и открыта реконструированная железнодорожной станции "Криолит" с целью увеличения производства минеральных удобрений и ускорения их поставок конечному потребителю. Эти проекты реализуются в рамках инвестпрограммы "Фосагро". Открытие дополнительных мощностей по производству серной кислоты и реконструкция жд-станции "Криолит" - завершающиеся объекты инвестпрограммы, реализованной на Череповецком химическом кластере "Фосагро" за последние семь лет.

В рамках инвестпрограммы объемом более 120 млрд рублей (общий объем инвестиций "Фосагро" за семь лет составил 240 млрд рублей) ранее были введены высокотехнологичные производства аммиака мощностью 760 тыс. тонн в год и гранулированного карбамида мощностью 500 тыс. тонн. В результате вдвое выросли объемы производства удобрений предприятием, налоговые отчисления, было создано более 650 высококвалифицированных рабочих мест.