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Президент Молдавии заявила, что не видит проблем в наращивании товарооборота с Россией

КИШИНЕВ, 19 ноября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду не видит проблем в наращивании товарооборота с Россией. Соответствующее заявление она сделала в пятницу на пресс-конференции.

"Мы хотим иметь прагматичные отношения с Россией, по соглашению в рамках СНГ у нас должен быть свободный доступ нашего экспорта в эту страну. Мы хотим, чтобы товарооборот между нашими странами наращивался", - сказала Санду.

"Есть некоторые вопросы по экспорту российских товаров в Молдову, о которых нам сообщил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Мы разбирались, на данный момент мы преград для экспорта не видим. Эти вопросы будут обсуждаться на заседании российско-молдавской межправительственной комиссии, есть все предпосылки, чтобы они были решены", - отметила президент Молдавии.

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