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Глава Ингушетии: в инвестиционном портфеле республики находится более 40 проектов

В сельском хозяйстве задействованы 10 проектов

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Инвестиционный портфель Республики Ингушетия включает в себя более 40 проектов, при этом привлекательность региона для бизнеса растет. Об этом в рамках "Часа субъекта" на заседании Совета Федерации сообщил Махмуд-Али Калиматов.

"Улучшилась инвестиционная привлекательность, у нас в инвестиционном портфеле находится более 40 проектов, в том числе 10 - в сельском хозяйстве", - сказал он.

Председатель Народного собрания (парламента) региона Магомет Тумгоев отметил, что в регионе "прилагаются усилия по ускорению темпов социально-экономического развития региона, повышению уровня жизни населения". "Для формирования благоприятного инвестиционного климата в республике принимаются всевозможные меры, в том числе и законодательные, которые уже сейчас дают ощутимые результаты, поскольку инвесторы начали проявлять к региону значительный интерес", - сказал он.

По словам Тумгоева, в регионе принят закон об инвестиционной деятельности, которым определяются условия привлечения как российских, так и иностранных инвесторов. "Основными задачами, на решение которых направлены положения данного закона, является организация новых высокотехнологичных производств, улучшение выпуска конкурентоспособной продукции, создание гарантированных рабочих мест", - добавил председатель Народного собрания.

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