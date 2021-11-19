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Путин подписал закон о ратификации соглашения стран СНГ по обмену персональными данными

Предметом запроса об оказании правовой помощи являются, в частности, данные о наличии или отсутствии гражданства сторон соглашения, наличии документов, дающих право на постоянное или временное пребывание на территориях этих стран

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения стран СНГ о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Глава государства внес документ на ратификацию в Госдуму в сентябре. Нижняя палата парламента ратифицировала соглашение 26 октября, Совет Федерации - 10 ноября. Соглашение было подписано в Москве 18 декабря прошлого года.

Как отмечается в сопроводительных документах к закону, предметом запроса об оказании правовой помощи являются данные о наличии или отсутствии гражданства сторон соглашения, наличии документов, дающих право на постоянное или временное пребывание на территориях этих стран, о постановке на миграционный учет или регистрации по месту жительства граждан третьих государств и лиц без гражданства. Также сюда относится информация об обязательствах имущественного характера, привлечении субъекта персональных данных к уголовной или административной ответственности.

Стороны соглашения будут взаимодействовать через уполномоченные органы. Документ определяет форму запросов и порядок реагирования на них.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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