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Власти Ингушетии считают, что обновление транспорта поможет развитию туризма

По словам главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, улучшения в транспортной сфере могут способствовать также развитию промышленности

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Транспортная система Ингушетии требует развития, в том числе обновления почти на 80-90%, что, как предполагается, позволит развивать промышленность и туризм в регионе. Об этом сказал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, выступая перед сенаторами в рамках "Часа субъекта РФ".

"Есть возможность развития транспорта, и она необходима, потому что 80% транспорта, почти 90%, уже они в эксплуатацию, мягко говоря, не подходят", - сказал Калиматов.

Он отметил, что это важно и для развития промышленности, а также для туризма в регионе. Так, по его словам, одно из популярных направлений в республике среди туристов - Джейрахский район - с 1 по 11 мая текущего года посетили 21 тыс. человек.

"Час субъекта РФ" стал одним из мероприятий Дней Республики Ингушетия, которые проходят с 17 по 19 ноября в Совете Федерации Федерального собрания РФ. Представители делегации Республики Ингушетия во главе с руководителем региона Махмудом-Али Калиматовым и председателем Народного собрания Магометом Тумгоевым представили сенаторам ситуацию в регионе на текущий момент, доложили об успехах и проблемах в социально-экономическом развитии.

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ИнгушетияСеверный Кавказ
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