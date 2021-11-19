Ингушетия получит более 1,1 млрд рублей на строительство объектов культуры

МАГАС, 19 ноября. /ТАСС/. Минкультуры РФ поддержало проекты строительства в Ингушетии Республиканского музея краеведения и колледжа искусств на общую сумму более 1,1 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона со ссылкой на первого заместителя министра культуры РФ Сергея Обрывалина по итогам обсуждения вопросов развития культуры республики в ходе Дней Ингушетии в Совете Федерации.

"Министерство культуры РФ совместно с Министерством экономического развития РФ, Министерством финансов РФ, правительством Республики Ингушетия проработали вопрос очередности финансирования. Решено, что в первую очередь региону необходимо строительство двух объектов - Республиканского музея краеведения и Государственного колледжа искусств. На основании заявок от региона в рамках формирования проекта бюджета на 2022-2024 гг. Министерством культуры РФ направлены предложения по выделению дополнительного финансирования строительства двух объектов в объеме 1 млрд 115 млн рублей", - привели в пресс-службе слова Обрывалина.

Как уточнили в правительстве Ингушетии, в ходе Дней республики в Совете Федерации также обсуждалась возможность включения в федеральную адресную инвестиционную программу мероприятий по строительству Государственной филармонии, Национальной библиотеки Республики Ингушетия и Русского государственного музыкально-драматического театра.

"Также были поддержаны предложения региона, касающиеся объекта культурного наследия федерального значения "Храм Тхабы-Ерды" и объектов Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника", - добавили в пресс-службе.

По данным Минкультуры, сегодня из 24 учреждений культуры республики 10 находятся в неприспособленных помещениях и нуждаются в реконструкции зданий, еще 14 профильных учреждений нуждаются в строительстве новых зданий. За последние два года в регионе проведен ремонт ряда культурных объектов, оснащен современным музейным оборудованием комплекс "Мемориал памяти и славы".