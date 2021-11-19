Совфед одобрил закон об освобождении от НДФЛ доходов семей с детьми при продаже квартир

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, вносящий поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают освобождение от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), страховых взносов и налога на прибыль для ряда граждан и организаций.

Согласно закону от НДФЛ освобождаются доходы, получаемые при продаже жилья семьями с двумя и более детьми в случае приобретения нового жилья для улучшения жилищных условий. При этом неважен срок, в течение которого продаваемое жилое помещение (или его доля) находилось в собственности налогоплательщика (по действующему законодательству при продаже жилья, которое находится в собственности менее пяти лет, нужно заплатить НДФЛ - прим. ТАСС). Новое жилье должно быть куплено в тот же календарный год, в который продано старое, или не позднее 30 апреля следующего года. Общая площадь приобретенного жилья должна превышать площадь проданного, а его стоимость не должна по кадастровой стоимости превышать 50 млн рублей.

Закон освобождает от НДФЛ доходы, полученные в рамках стимулирующих мероприятий для граждан, участвующих в вакцинации, а также в связи с выполнением мероприятий по догазификации населенных пунктов. Субсидии, которые получены субъектами малого и среднего предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими организациями в 2021 году в рамках мер поддержки для борьбы с последствиями пандемии коронавируса, освобождаются от налога на прибыль.

От НДФЛ и страховых взносов освобождаются доходы граждан в пределах одного минимального размера оплаты труда (12 792 руб.), полученные как мера господдержки в связи с пандемией коронавируса. Эта льгота будет носить однократный характер и коснется работников, занятых на тех предприятиях и НКО, которые получают субсидии на поддержку занятости и борьбу с пандемией. От НДФЛ и налога на прибыль освобождаются доходы граждан и организаций в натуральной и денежной форме, полученные по результатам участия в соревнованиях, конкурсах.

Поправки по НДС и налогообложению доходов по облигациям

Закон уточняет также налогообложение купонных доходов по облигациям: сейчас налогом на прибыль по ставке 15% облагаются купонные доходы, полученные по облигациям российских организаций, которые обращаются на организованном рынке ценных бумаг, номинированы в рублях и эмитированы в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года. Закон снимает ограничение по сроку, в течение которого выпущены такие бумаги.

Закон также придает бессрочный характер норме (сейчас она действует до конца 2021 года), предусматривающей право на освобождение от НДС для медицинских изделий при представлении регистрационного удостоверения на медицинское изделие.