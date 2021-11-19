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Совфед одобрил закон об особенностях налогообложения в ОЭЗ Калининградской области

Документ, в частности, предусматривает уточнение особенностей обложения налогом на добавленную стоимость при ввозе товаров для благотворительной деятельности на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон об особенностях налогообложения резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) в Калининградской области.

Закон предусматривает уточнение особенностей обложения налогом на добавленную стоимость (НДС) при ввозе товаров для благотворительной деятельности на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией. Уточняется порядок исчисления и уплаты налога на имущество организаций резидентами ОЭЗ в случае его передачи иному резиденту.

Предусматривается также продление срока применения пониженных тарифов страховых взносов резидентами ОЭЗ до 10 лет, а также исключение предельного срока для применения таких тарифов. Документ предполагает восстановление сумм неуплаченных страховых взносов и земельного налога в случае исключения резидента из единого реестра резидентов до получения им свидетельства о выполнении условий инвестиционной декларации.

Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового (расчетного) периода по соответствующему налогу (страховым взносам).

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