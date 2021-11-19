Россия впервые с 2019 года вернулась на рынок экспорта морепродуктов Сингапура

СИНГАПУР, 19 ноября. /ТАСС/. Российская компания AGAMA заключила контракт на поставку в Сингапур рыбы и морепродуктов. Как сообщил ТАСС в пятницу торговый представитель РФ в республике Александр Свинин, таким образом Россия впервые с 2019 года вернулась на соответствующий рынок экспорта республики.

"Компания AGAMA - единственный производитель рыбы и морепродуктов из России, который заключил контракт на поставку продукции в Сингапур впервые с 2019 года", - рассказал он. По его словам, "экспорт этой категории из РФ в Сингапур в 2019 году составил рекордные $760 тыс.". "В прошлом году и в первом полугодии текущего года производители из России не имели возможности поставлять данную продукцию на рынок города-государства", - уточнил Свинин.

Торгпред рассказал, что "поставка включает в себя пять видов разнообразной продукции, в том числе достаточно редкий для локального рынка минтай и пикшу". "Вся продукция компании прошла необходимые проверки со стороны регуляторов обеих стран", - подчеркнул он.

Как напомнил торговый представитель, "в нынешнем году только в категории "разные пищевые продукты" из России за восемь месяцев объем экспорта превысил $500 тыс., что в два раза выше уровня прошлого года". В целом, по его словам, "в январе-сентябре российский экспорт в Сингапур увеличился на 60% и составил примерно $1,3 млрд".

Так, выросли такие экспортные категории товаров, как древесина и целлюлозно-бумажные изделия (на 76,8%), металлы, машины и оборудование. Всего же несырьевой неэнергетический экспорт России в Сингапур за девять месяцев текущего года вырос более чем в три раза и достиг уровня 2019 года.