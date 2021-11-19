Более 5,6 млрд рублей направят на реализацию нацпроектов в КЧР в 2022 году

ЧЕРКЕССК, 19 ноября. /ТАСС/. Объем средств на реализацию национальных проектов в 2022 году в Карачаево-Черкесии (КЧР) составит более 5,6 млрд рублей, сообщили ТАСС в министерстве финансов республики в пятницу.

"На реализацию региональных проектов национальных проектов предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год в объеме 5 615,8 млн рублей, или 90,6% к первоначальному бюджету 2021 года", - рассказали в министерстве.

В 2021 году на реализацию 10 нацпроектов планировалось направить 6,2 млрд рублей, в 2020 году объем финансирования составил 5,8 млрд рублей.

Доходы бюджета региона на 2022 год планируются в размере 29,1 млрд рублей, на 2023 год - 26,8 млрд рублей, на 2024 год - 28 млрд рублей. Расходы республиканского бюджета в 2022 году планируются на уровне 29,6 млрд рублей, в 2023 году - 26,8 млрд рублей и в 2024 году - 28,2 млрд рублей. Проект республиканского бюджета сформирован на 2022 год с дефицитом в сумме 479,9 млн рублей.

Объем налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета на 2022 год составит 7,6 млрд рублей. Объем поступлений из федерального бюджета на 2022 год составит 21,5 млрд рублей, в 2023 году - 18,9 млрд рублей и в 2024 году - 19,6 млрд рублей.