Татарстан рассчитывает нарастить поставки нефтехимической продукции в Киргизию

КАЗАНЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Татарстан заинтересован в расширении поставок в Кыргызстан нефтехимической продукции, продукции "Халяль" и ряда других категорий. Эти вопросы обсуждались в ходе визита в страну президента Татарстана Рустама Минниханова, сообщает пресс-служба главы республики.

"В частности, есть интерес в расширении сотрудничества в сфере машиностроения, поставок в Кыргызстан нефтехимической продукции, сельхозтехники, компрессорного, холодильного оборудования, автомобильных шин, товаров бытовой химии, продукции "Халяль", товаров медицинской промышленности, фармацевтической продукции и других", - сообщает пресс-служба по итогам участия Рустама Минниханова в деловом форуме "Татарстан - Кыргызстан".

Отмечается, что по итогам 2020 года товарооборот между сторонами составил $41 млн.

Между Татарстаном и Кыргызстаном действует межправительственное соглашение, подписанное в декабре 2017 года. Есть прямое авиасообщение (один рейс в неделю в Бишкек).

Также Рустам Минниханов встретился с заместителем председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Азизом Аалиевым и рядом министров правительства. Президент Татарстана отметил большой потенциал для расширения торгово-экономических и инвестиционных контактов.

"Наш приезд в вашу страну связан с необходимостью дальнейшего усиления работы по развитию сотрудничества, прежде всего, в области экономики", - сказал Рустам Минниханов, обращаясь к принимающей стороне.

Музей и университет

Президент Татарстана также посетил центр развития образования Казанского (Приволжского) федерального университета в Кыргызской Республике, созданный в 2021 году совместно с Салымбеков Университетом, и дом-музей Чингиза Айтматова.

"Сегодня в музее появился еще один экспонат, Казанский федеральный университет передал архивные документы. Родословная Утямышевых, предков Чингиза Айтматова (по линии мамы) из Кукморского района. Запись сделана в 1830 году", - сообщает пресс-служба.