Ryanair прекратит размещение акций на Лондонской фондовой бирже

ТАСС, 19 ноября. Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair проведет процедуру делистинга (прекратит размещение акций) и уйдет с Лондонской фондовой биржи из-за юридических сложностей, вызванных выходом Великобритании из Евросоюза (Brexit). Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление перевозчика.

"Как отмечается в нашем промежуточном отчете и [с учетом] последующего обсуждения [вопроса] с акционерами, Ryanair решил подать запрос о прекращении размещения акций [на бирже] в Лондоне, - говорится в заявлении. - Объемы торгов по нашим акциям на Лондонской фондовой бирже не покрывают издержки [на листинг]".

Решение компании обусловлено особенностями законодательства ЕС, в соответствии с которым авиаперевозчики, зарегистрированные на территории Евросоюза, должны принадлежать гражданам или организациям государств сообщества и контролироваться ими же. Как уточняет агентство, их доля в акционерном капитале Ryanair составляет чуть более 33%, несмотря на предпринятые компанией усилия по ее увеличению.

"Это неизбежное следствие Brexit, - пояснил глава Ryanair Майкл О'Лири. - Компания должна принадлежать [инвесторам из стран] ЕС и контролироваться ими же, и делистинг с Лондонской фондовой биржи - это сравнительно небольшой шаг в этом направлении". Как сообщает газета Financial Times, 17 декабря должно стать последним днем, когда акции ирландского авиаперевозчика будут торговаться на Лондонской фондовой бирже.

Ryanair - одна из ведущих европейских авиакомпаний. В 2020 году объем ее пассажироперевозок составил 51,7 млн человек. В общей сложности на компании-лоукостеры приходилось 44,5% рынка авиаперевозок внутри ЕС.