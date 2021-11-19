Совфед одобрил закон о расширении единого налогового платежа на организации и ИП

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о распространении единого налогового платежа на организации и индивидуальных предпринимателей (ИП).

Согласно документу, плательщикам предоставляется единый способ исполнения своих обязанностей по уплате обязательных платежей. Они могут это сделать одним платежным поручением без уточнения вида платежа, срока его уплаты и принадлежности к конкретному бюджету бюджетной системы РФ. Налог признается уплаченным со дня предъявления в банк поручения на перечисление на счет федерального казначейства денежных средств в качестве единого налогового платежа либо со дня внесения наличных в банк, кассу местной администрации, организацию федеральной почтовой связи или в МФЦ.

Налоговый орган на основе имеющихся у него документов самостоятельно произведет учет перечисленных в бюджетную систему средств. В первую очередь суммы единого налогового платежа будут учитываться в счет уплаты имеющейся у плательщика недоимки с наиболее ранней датой возникновения, при ее отсутствии - в счет исполнения обязанности по уплате обязательного платежа или в счет уплаты задолженности по пеням, процентам и штрафам.

Закон будет способствовать формированию единого сальдо расчетов плательщика с бюджетом (единый налоговый счет) и позволит избежать излишнего начисления пеней и излишних процедур взыскания, фактически приводя данные процедуры к использованию единой суммы, говорится в пояснительной записке. "Реализация положений документа создаст для плательщиков более комфортные условия для исполнения обязанности по уплате обязательных платежей, сократит издержки субъектов, участвующих в расчетно-кассовых операциях, и время оформления расчетных документов, а также позволит обеспечить понятное и простое состояние расчетов плательщика с бюджетом", - уточняется в законе.

Организации и ИП вправе с 1 июля по 31 декабря 2022 года включительно применять особый порядок уплаты налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов посредством перечисления в бюджетную систему РФ единого налогового платежа. Закон вступит в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.